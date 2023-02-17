Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a sevk edilen 1374 yaralının tedavisi sürüyor
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a götürülen 8 bin 555 afetzededen 1374'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor. 7 bin 181 kişi ise taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri uçaklar ve Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla İstanbul'a götürüldü.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Şu ana kadar kente getirilen 8 bin 555 yaralıdan 7 bin 181'i taburcu edilirken, 1374 depremzedenin tedavisi sürüyor.
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