Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor. Gelecek haftalarda, ise sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 1, en yüksek 12 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 9 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 4 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 7 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 10 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün ve yarın en düşük 0, en yüksek 14 derece olması bekleniyor.
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