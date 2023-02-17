Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 03:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2023
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Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karakoçan (Elazığ)
Tarih:2023-02-17
Saat:03:35:56 TSİ
Enlem:39.162 N
Boylam:40.174 E
Derinlik:11.78 km
Detay:https://t.co/kQkaYh9aSO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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