Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.