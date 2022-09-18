İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı: Önümüzdeki 2 saate dikkat
Meteoroloji, önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanağın etkili olacağını açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sağanağın, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışın önümüzdeki 2 saatlik periyotta etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbullulara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
⛈️ @meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) September 18, 2022
????️ 18 Eylül Pazar günü;
???? İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta, batı ilçelerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) yerel kuvvetli olması bekleniyor. pic.twitter.com/6e2TvJGKKP
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