Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanağın, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışın önümüzdeki 2 saatlik periyotta etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbullulara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.