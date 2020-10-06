Marmara’da deniz suyu sıcaklığı en yüksek seviyede. Uzmanlara göre, yüksek seyreden hava sıcaklıklarında ani düşüş bekleniyor. Bu durum dolu yağışını tetikleyebilir.

Dolunun büyüklüğü havanın sıcaklık farkına göre değişiklik gösteriyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, hava sıcaklıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Perşembe günü gelecek olan soğuk bir sistem var, Trakya’dan başlayan. Özellikle Ege ve Marmara’da kuvvetli yağışlarla birlikte dolu riskinin oluşması çok yüksek görünüyor, beraberinde hortum da olabilir. Bir beyzbol topu kadar değil ama ceviz ya da fındık büyüklüğü kadar bir dolu oluşma olasılığı perşembe ve cuma günleri için Marmara, Ege, Batı Karadeniz’deki vatandaşları bekliyor."

İstanbul'da, dolunun özellikle Çamlıca çevresi ve Ümraniye'de etkili olabileceği tahmin ediliyor. Araçların zarar görmemesi ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Yağışlı havanın cumartesi günü yurdu terk etmesi bekleniyor.