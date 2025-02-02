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Türkiye
TRT Haber 02.02.2025 00:27

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Yeni haftada hava sıcaklıkları düşüyor. Soğuk hava rüzgarla birlikte hafta boyunca etkisini sürdürmeye devam edecek. Ankara ve İstanbul’da salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

Ankara ve İstanbul’da salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

MGM, 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışının çarşamba günü itibarıyla hızlanacağını belirtti.

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

İstanbul Valiliğinden "soğuk hava" uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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