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İstanbul Valisi Yerlikaya, COVID-19 denetim verilerini açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana COVID-19 ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından il genelindeki koronavirüs denetim verilerini açıkladı.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak."
İstanbul’da 22 Ağustos’tan beri #SağlıkİçinHepimizİçin— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 16, 2020
3.231.511 denetim yapıldı.
6.821 idari,
5.230 adli işlem yapıldı.
20.509.262 ₺ ceza kesildi.#Koronavirüs’ü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz!
“TEDBİRLERE DİRENMEYİ BIRAK, SAĞLIĞINA BAK!”
pic.twitter.com/BWVkDXpHOQ
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:14
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