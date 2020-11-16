İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından il genelindeki koronavirüs denetim verilerini açıkladı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak."

İstanbul’da 22 Ağustos’tan beri #SağlıkİçinHepimizİçin

3.231.511 denetim yapıldı.



6.821 idari,

5.230 adli işlem yapıldı.



20.509.262 ₺ ceza kesildi.#Koronavirüs’ü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz!



“TEDBİRLERE DİRENMEYİ BIRAK, SAĞLIĞINA BAK!”



pic.twitter.com/BWVkDXpHOQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 16, 2020



