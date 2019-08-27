İstanbul Valiliği, Suudi bir kadın turistin Türkiye'de kaybolduğu iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Kendi isteğiyle ayrıldığı tespit edilmiştir"

Valilikten yapılan açıklamada, Suudi Arabistanlı bir turistin, 15 Ağustos'ta Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne eşinin kaybolduğu ihbarında bulunduğu kaydedildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Suudi kadın turiste ulaştı.

Emniyet ekipleri turist kadına, hakkında kayıp ihbarı olduğunu bildirdi, Suudi kadın ise ailesinden kendi isteği ile ayrıldığını söyledi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde, kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı, 26 Ağustos'ta kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği, ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınan ifadesinde, ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır."

Kaynak: TRT Haber, AA