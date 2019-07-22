İstanbul Valiliğinden yapılan açıklaya göre, İstanbul'da 522 bin 381 ikamet izinli 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunuyor.

İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildi.

20 Ağustos'a kadar geri dönmediği belirlenenler, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edilecek.

Açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edildiği vurgulandı.

"Kimlik belgeleri yanlarında bulunmalı"

Açıklamada, kentte yasal kalış hakkı bulunan yabancıların, yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla Pasaport Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri gereğince kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde göstermek üzere pasaport ve/veya geçici koruma kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları önemle rica edildi.

"Düzensiz göçle mücadele kesintisiz devam edecek"

İstanbul'da, otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında, "yol izin belgesi" kontrollerinin sürekli yapılacağı, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirlerin kayıtlı olduğu illere geri gönderileceği aktarılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmalarının yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda kesintisiz devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber