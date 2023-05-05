İstanbul Valiliği'nden afetzedelerin dönüşüyle ilgili açıklama

Depremler sonrasında geçici barınma amacıyla kente gelen afetzedelerin illerine geri dönüşleri uçak ve kara yoluyla transferleri AFAD ile Valilik koordinasyonunda yapılacak.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın deprem bölgesine ulaşım taleplerinin alınması için 39 ilçe kaymakamlığımızda tahliye ve başvuru birimleri oluşturulmuştur. Konuya ilişkin başvurular 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde ve 09.00-22.00 saatleri arasında şahsen ilçe kaymakamlıklarımıza yapılabilecektir."