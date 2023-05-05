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Türkiye
AA 05.05.2023 19:28

İstanbul Valiliği'nden afetzedelerin dönüşüyle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, afetzedelerin illerine geri dönüşlerinde transferlerinin AFAD ile Valilik koordinasyonunda gerçekleştirileceğini açıkladı. İşte başvuru tarihleri...

İstanbul Valiliği'nden afetzedelerin dönüşüyle ilgili açıklama
[AA Arşiv]

Depremler sonrasında geçici barınma amacıyla kente gelen afetzedelerin illerine geri dönüşleri uçak ve kara yoluyla transferleri AFAD ile Valilik koordinasyonunda yapılacak.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın deprem bölgesine ulaşım taleplerinin alınması için 39 ilçe kaymakamlığımızda tahliye ve başvuru birimleri oluşturulmuştur. Konuya ilişkin başvurular 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde ve 09.00-22.00 saatleri arasında şahsen ilçe kaymakamlıklarımıza yapılabilecektir."

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