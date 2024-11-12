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Türkiye
AA 12.11.2024 09:01

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1071 fidan dikti

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 1071 fidan 7 farklı yerleşkede toprakla buluştu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1071 fidan dikti

Etkinlik kapsamında, üniversitenin Avcılar, Bahçeköy, Büyükçekmece, Cerrahpaşa, Sultangazi, Şişli ve Yeşilköy yerleşkelerinde Orman Fakültesi öğretim üyelerinin belirlediği alanlarda 1071 fidan dikildi.

Eş zamanlı olarak üniversitenin 7 yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılar arasında doğa sevgisini pekiştirirken, kampüslerde sürdürülebilir yeşil alanların oluşturulması adına da önemli bir adım oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kapsamlı ağaçlandırma etkinliğiyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, çevreye duyarlılığı teşvik ederek, kampüsleri daha yeşil ve yaşanabilir kılarken, doğaya ve çevre sağlığına uzun vadeli katkı da sağladı.

Etkinliğe, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Bilgin ve Prof. Dr. Erol İnce, Genel Sekreter Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı'nın yanı sıra öğrenciler katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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