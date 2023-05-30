İstanbul Tıp Fakültesi Hasdal Yerleşkesi'nin ilk etabı 2024'te tamamlanacak

İstanbul Tıp Fakültesi'nin Hasdal Yerleşkesi’nde çalışmalar sürüyor.

Projede depreme karşı çok sayıda sismik izolatör bulunuyor. Sağlık üssünün yanı başındaki metro istasyonu da ulaşım açısından kolaylık sağlıyor.

Yerleşkede incelemelerde bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa yerleşkesinde yapımı tamamlanan yapıların haziran ayında açılacağını, Hasdal’daki yerleşkenin ilk etabının ise 2024 yılı içinde tamamlanacağını belirtti.

Çapa’nın bir kısmı Hasdal'a taşınacak

Tıp fakültesinin sağlam binalarla hizmet vermesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Tükek, "2019’da meydana gelen deprem sonrasında hızlı bir hareket planı uygulandı ve Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle Hasdal’daki askeriyeden boşaltılmış bir alan İstanbul Tıp Fakültesi kampüs inşaatı için ayrıldı. 1600 yataklı bir proje. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde ilk etabı bitirmiş olacağız ve Çapa’nın bir kısmını bu bölümde hizmet vermeye başlar hale getireceğiz" diye konuştu.

Projenin 3 ya da 4 etaptan oluşabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tükek, sözlerine şöyle devam etti:

"Plana bakacak olursak ilk etapta A blok ve 2 tane de uzun kule blok dediğimiz blokların yapılması planlanıyor. Bunların tamamlanmasından sonra 2 blok daha ilave edilecek. Sonraki dönemde de nükleer tıp, temel tıp bilimleri binaları ve proton tedavisi için gerekli olan alanın burada inşa edilmesine başlanacak. Öğrenci alanları, derslikler, dershaneler ondan sonraki dönemde inşa edilecek. 5-6 yıllık bir süreyi kapsıyor, ilk 3 yıl bizim temel tıp eğitimlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği dönemler biz ilk 3 yıl içerisinde temel tıp bilimlerini Çapa içerisindeki kampüsümüzde vermeye devam edeceğiz. Temel Tıp Bilimleri burada inşa edildikten sonra da onu da burada gerçekleştireceğiz."

"750 bin metrekare kapalı alana 800'e yakın izolatör konuldu"

Çapa'daki yenileme çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini belirten Prof. Dr. Tükek, sağlık hizmetinin dayanıklı yapılarda verilmesinin elzem olduğuna vurguladı:

"Dermatoloji, yanık, acil üniteleri, iç hastalıkları ya da kardiyolojinin, kalp damar ve plastik cerrahinin, psikiyatri gibi bazı özellikli alanlarda da Çapa’da hizmet vermeye devam edeceğiz. Burada genel bütün hastane bölümleri, onkoloji dahil olmak üzere bütün birimler, üçüncü etaptan sonra da nükleer tıp ve hatta radyoterapi, radyoloji, radyasyon onkolojisinin proton tedavi üniteleri de burada planlanıyor.

Burası 750 bin metrekare kapalı alanı olan bir bina, üç ve dördüncü etaplar da tamamlandıktan sonra 1-1,5 milyon metrekarelik bir alana ulaşacağız. Bu bina içerisine 800’e yakın izolatör konuldu. Çok büyük depreme bile dayanıklı olarak planlanan yapılan bir ünite. Şu anda Çapa'da yapabileceğimiz temel binalarımızın da inşaatına başladık. Bunların 2 ya da 3 tanesini haziran gibi bitirmeyi planlıyoruz. Kalan 1-2 tanesi de gerçekten burası kadar sağlam ve güzel yapılan binalar 9 ay-1 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz."