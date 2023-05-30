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Türkiye
AA 30.05.2023 11:21

Malatya'da afet konutları yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapılacak 8 bin 799 konutun inşası sürüyor.

Malatya'da afet konutları yükseliyor
[Fotograf: AA]

Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

Mart ayında temellerin atıldığı bölgede 6 etapta yapılacak 8 bin 799 konutun bir kısmının kaba inşaatı tamamlandı.

Malatya'da afet konutları yükseliyor

"Örnek dairemizi hazırlıyoruz"

Şantiye şefi inşaat mühendisi Suat Sezen, afet konutlarının yapımını hızla sürdürdüklerini söyledi.

Depremin ardından bulundukları bölgede temel çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Sezen, sorumluluk alanlarında 3 etap halinde 3+1 büyüklüğünde 736 konut yapacaklarını ifade etti:

"Şu an 16 temelimiz dökülmüş durumda, iki binamızın da kaba inşaat tamamlandı. Bir yandan temelleri döküyor, bir yandan da diğer imalatlarımızı devam ediyoruz. Konutları bir an önce yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah ocak ayında çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Eylül ayı itibarıyla tüm kaba inşaatımızı bitirmiş olacağız. Şu an kaba inşaatı tamamlanan blokta örnek dairemizi hazırlıyoruz. Örnek dairenin iç imalatlarını yapıyoruz ve bunu diğer biten bloklarımıza uygulayacağız."

Malatya'da afet konutları yükseliyor

Yaptıkları binaların çok sağlam olduğunu dile getiren Sezen, "TOKİ'nin tüm sisteminde radye temel ve tünel kalıp sistemi devrede. Şu an TOKİ, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde de bu şekilde devam ediyor. Deprem konusunda çok hassas davranıyoruz. Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

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