Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü kamerada
Kartal’da TEM Bağlantı Yolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren A.K., yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'ye 2 bin 822 lira ceza kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar kameraya böyle yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kartal TEM Bağlantı Yolunda bir sürücünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve önündeki araçları yakın takip ettiği ihbarını aldı.
Harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücü hakkında dün çalışma başlattı. TEM Otoyolu'nda bulunan kameralar incelendikten sonra olayı gerçekleştirenin A.K. isimli bir erkek olduğunu tespit edildi.
Sürücüye toplam da 2 bin 822 lira idari para ceza uygulandı. Sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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