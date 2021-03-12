Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 17:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldede karantina süresi 10 gün uzatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat’ın Erbaa ilçesinde 2 mahalle ile 1 beldenin karantina süresi, 10 gün uzatıldı. Tepekışla köyünde uygulanan karantinanın ise salı gününden itibaren kaldırılmasına karar verildi.
Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 6 Mart’tan itibaren karantinaya alınan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Karayaka beldesindeki karantinayı 10 gün daha uzatma kararı aldı.
Semt pazarları açılacak
Bu yerleşim yerleriyle birlikte karantinaya alınmasına karar verilen Tepekışla köyünde ise uygulama 16 Mart Salı günü kaldırılacak. İlçe genelinde kapatılan semt pazarlarının da açılmasına karar verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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