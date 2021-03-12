Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 6 Mart’tan itibaren karantinaya alınan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Karayaka beldesindeki karantinayı 10 gün daha uzatma kararı aldı.

Semt pazarları açılacak

Bu yerleşim yerleriyle birlikte karantinaya alınmasına karar verilen Tepekışla köyünde ise uygulama 16 Mart Salı günü kaldırılacak. İlçe genelinde kapatılan semt pazarlarının da açılmasına karar verildi.