10 milyon 570 bin seçmen, 31 bin 186 sandık. İstanbul yarın, bu kez sadece 5 yıl boyunca görev yapacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gidecek.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak.

31 Mart'tan farklı olan noktalar neler?

Yarın yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart'taki sandık seçmen listeleri kullanılacak.

Seçmenler sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım" bağlantısından öğrenebiliyor.

Bunun için "Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranına kimlik bilgisini girmek yeterli

Sorun yaşanması durumunda YSK'nın "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Nasıl oy kullanılacak?

En önemli nokta, kimlik kartını unutmamak. TC Kimlik Numarası üzerinde yazdığı sürece pasaport, evlenme cüzdanı ve resmi dairelerce verilmiş kimlik kartlarıyla da oy kullanmak mümkün.

Sandık görevlileri 23 Haziran'da seçmenlere "EVET" mührü, tek oy pusulası ve zarf verecek.

Üzerindeki akıllı telefon ve kaydedici cihaz bulunmayan seçmenler, kabine girip oy kullanacak.

Ayrıca pusulanın herhangi bir yerine yazı yazmak ve işaret koymak da oyu heba ediyor.

Oyunu kullanan seçmenler pusulayı katlayıp zarfa koyacak ve sandığa atacak.

Oyunu kullananların yapacağı son işlem de sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yeri imzalamak.

Oy verme işlemi yarın saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.

Kaynak: TRT Haber