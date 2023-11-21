İstanbul merkezli suç örgütü operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir villada çatışma çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

9 Kasım'da adrese düzenlenen operasyonda, bodrum kattaki banyo içindeki gizli bölmede 6 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından çatışmayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 28 çete üyesinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çete elebaşı ve üyelerinin adam öldürme, birden fazla kişiyi yaralama ve iş yerlerine silahlı saldırı gibi 11 suç eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.