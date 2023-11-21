Elektronik kelepçesi halı sahada çıkan eski koca gözaltına alındı

Samsun'da Havanur Akan Beşiktepe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan Eren Çakırgül'ün halı sahada futbol oynadığı sırada darbe alan elektronik kelepçesi çıktı.
Çalışma başlatan polis, sinyalin alındığı halı sahaya giderek Çakırgül'ü yakaladı. Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne götürülen Eren Çakırgül, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Eren Çakırgül, dün akşam savcının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.