İran'dan defalarca Türkiye'ye giriş yaptılar. Güzergah üzerinde onlarca kez şoför değiştirdiler. Uyuşturucu tacirlerinin taktiğini narkotik ekipleri bozdu.

Takibe alınan tır son olarak Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tırın her anını izledi, tır varış noktası olan Mersin'de durduruldu.

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda yakalan uyuşturucu maddeler sergileniyor. pic.twitter.com/MynDx92W0R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2021

126 kilo uyuşturucu bulundu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, tıra operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerinin de yardımıyla arama yapılarak, gizli bölmelere saklanmış 126 kilo uyuşturucu bulundu.

16 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde operasyon yapıldı. Aralarında suç örgütünün yöneticilerinin ve nakliyecilerin de yer aldığı 16 şüpheli yakalandı.

Yakalanan örgüt liderinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

Kocaeli'nde operasyon: 1 gözaltı

Bir başka uyuşturucu operasyonu da Kocaeli'de yapıldı. Bir tır, Tem otoyolu üzerinden durdurularak, narkotik köpeğiyle didik didik arandı.

[Fotoğraf: İHA]

Tırın ön bölmesine gizlenmiş 42 paket halinde 21 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.