Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara OSTİM'deki yangın kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ankara'da Yenimahalle OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 200 dükkanın olduğu 2 katlı iş merkezinin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.
Çatısı tamamen yanan iş merkezindeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.
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