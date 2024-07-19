İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 46 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını yurt dışında firari Abdullah Çapkan'ın ve cezaevindeki Ramazan Taş'ın yaptığı, birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Samsun, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve Malatya'da "Kuyu-9" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 46'sının tutuklandığını, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Yerlikaya, şüphelilerin, "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanımını yapmak", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçları olmak üzere 30 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği bilgisini verdi.

"Suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız"

Operasyonlar sonucu 20 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."