İstanbul Küçükçekmece’de yola sülfürik asit döküldü

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde bir kamyon, fabrikadan Ambarlar’a götürülmek üzere sülfürik asit aldı.
Cadde üzerinde kamyondaki asit yola döküldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Asidin üzerine basan 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan 1'i hastaneye götürülürken, diğer kişi ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.
Güvenlik ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı, belediye ekiplerince yola kum döküldü.
Kaynak: AA, DHA