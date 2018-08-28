  • 28 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.203
    EURO 7.278
  • BIST 93635.1
    ALTIN 242.897
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 101 düzensiz göçmen yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çanakkalede 101 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisi ile Koruoba köyü Kuruçeşme mevkisine iki ayrı operasyon düzenledi. 

Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Somali uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, düzensiz göçmenleri Ayvacık sahillerine getiren 2 minibüse el konuldu, organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.  

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER