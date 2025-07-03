Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.07.2025 22:03

İstanbul için sıcak hava uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul için sıcak hava uyarısı
[Fotograf: AA]

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

ETİKETLER
İstanbul Hava Sıcaklıkları Meteoroloji İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
Güneydoğu'da sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:34
Güneydoğu'da sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor
21:18
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut olacak
20:07
Ordu ve Giresun'da denize girmek yasaklandı
19:07
İzmir'de bir orman işçisi şehit oldu
18:59
Oyuncu Şekip Taşpınar'ın cenazesi toprağa verildi
18:43
Borsa günü yükselişle tamamladı
Filipinler'de artan çöp krizi sağlık açısından acil durum riski oluşturuyor
Filipinler'de artan çöp krizi sağlık açısından acil durum riski oluşturuyor
FOTO FOKUS
İran, İsrail saldırısında havaya uçan araçların yer aldığı görüntüyü paylaştı
İran, İsrail saldırısında havaya uçan araçların yer aldığı görüntüyü paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ