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Türkiye
AA 03.07.2025 20:03

Ordu ve Giresun'da denize girmek yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı bulunan Ordu'da yarın, Giresun'da ise iki gün hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Ordu ve Giresun'da denize girmek yasaklandı
[Fotograf: AA]

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, yarın için il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini ve turuncu kodlu uyarı verildiğini bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen şiddetli yağış sonucu denizde oluşabilecek kirlilik, yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4 Temmuz Cuma günü ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır."

Giresun Valiliği ise il genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı cuma ve cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

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