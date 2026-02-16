İstanbul Havalimanı'nda kaçak 13 kilogram mersin balığı havyarı ele geçirildi

İstanbul İl Tarım Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yolcuların beraberindeki valizler, gümrük muhafaza memurlarınca x-ray cihazıyla kontrol edildi.

Bu sırada tespit edilen iki valizde bulunan havyar, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün su ürünleri kontrol görevlilerince incelendi.

Yapılan kontrollerde, 2 kişi "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" kapsamındaki mersin balığı havyarı için gerekli yasal belgeleri ibraz edemedi.

"Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 13 kilogram mersin balığı havyarına el konuldu.

İki kişiye toplam 94 bin 794 lira idari para cezası kesildi.