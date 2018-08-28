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İstanbul Deniz Otobüsleri'nin "Sonbahar Tarifesi" 17 Eylül’de başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 17 Eylül Pazartesi günü "2018 Sonbahar Tarifesi"ne geçerek hem sefer sayısını artıracak hem de vatandaşlara hesaplı seyahat fırsatı sunacak.

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İstanbul Deniz Otobüslerinin &quot;Sonbahar Tarifesi&quot; 17 Eylülde başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamaya göre İDO, Pendik-Yalova hattında hafta içi 07.00-12.00 ve 14.00-21.00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesine Cuma-Pazar 22.00 seferinin eklenmesiyle sefer sayısını karşılıklı 30'a çıkaracak.

Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07.45-21.45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında Pazar günü hariç 07.15-21.45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek. Yolcular Yenikapı-Yalova sefer bileti alırken yaya yolcu için 17 lira, araç için 63 liradan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

Yolculara özel fiyat seçenekleri

İDO, Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 40 lira, araçlar için 136 liradan, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcular için 19 lira, araçlar için 85 liradan, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolcular için 19 liradan başlayan özel fiyat seçenekleri oluşturdu.

İDO, Körfez geçişinde avantajlı bir alternatif sunduğu Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edecek.

Ayrıca Sirkeci-Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur-boşalt sistemi ile 23.00'e kadar, pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve akşam yoğun saatlerde ise sefer sayısı artırılacak.

Avşa-Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferleri 29 Ekim'e kadar devam

Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa-Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferlerine cuma gidiş, pazar dönüş olacak şekilde 29 Ekim'e kadar devam edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri, ido, sonbahar tarifesi
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