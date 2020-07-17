İstanbul bir ilke daha imza atıyor
Dünyanın en büyük ülke tanıtım müzesi "İstanbul Havalimanı Müzesi", "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" konseptiyle açılıyor.
Türkiye’nin yurt dışına açılan en önemli noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı dış hatlarda bir müze açılıyor. Müze, 1000 metrekarelik dünyanın en büyük ülke tanıtım müzesi olma özelliği taşıyor.
“İstanbul Havalimanı Müzesi”, bugün saat 10.00'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” konseptiyle açılan müzeyle ilgili Twitter hesabından bir video paylaştı. Videoya, "İstanbul'umuz bir ilke daha imza atıyor" notunu düştü.
İstanbulumuz bir ilke daha imza atıyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 16, 2020
İstanbul Havalimanı dış hatlarda 1.000 m2’lik dünyanın en büyük ülke tanıtım müzesi bugün 10:00’da Sayın Bakanımız @MehmetNuriErsoy ‘un teşrifleriyle açılıyor.@igairport#TürkiyeninHazineleri #TahtınYüzleri pic.twitter.com/0vLAR6wZkr