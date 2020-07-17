Türkiye’nin yurt dışına açılan en önemli noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı dış hatlarda bir müze açılıyor. Müze, 1000 metrekarelik dünyanın en büyük ülke tanıtım müzesi olma özelliği taşıyor.

“İstanbul Havalimanı Müzesi”, bugün saat 10.00'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” konseptiyle açılan müzeyle ilgili Twitter hesabından bir video paylaştı. Videoya, "İstanbul'umuz bir ilke daha imza atıyor" notunu düştü.