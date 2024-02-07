Duman 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.02.2024 11:12

İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, terör saldırısının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı. Adliye çevresinde polis ekipleri devriye gezerken, TOMA ve polis araçları da meydanda hazır bekletiliyor.

İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı

Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısının meydana geldiği İstanbul Adliyesi'nin önünde ve metrobüse giden üst geçitte önlemler yoğunlaştırıldı.

Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Polis ekipleri, bu alanda durdurdukları kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor.

TOMA ve polis araçları hazır bekletiliyor

İstanbul Adliyesi çevresinde polis ekipleri devriye gezerken, TOMA ve polis araçları meydanda hazır bekletiliyor.

Adliyenin C kapısında vatandaşların binaya girişleri özel güvenlik görevlileri ve çok sayıda polisin kontrolünde yapılıyor.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul'da aranan 617 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Kocaeli'de okula giden çocuğa 2 köpek saldırdı
11:42
Türkiye'de nüfus 1927'deki ilk sayımdan bu yana 6 kat arttı
11:40
İşgalden kurtarılan Fuzuli'de cumhurbaşkanı seçimine yoğun ilgi
11:34
Kamu Denetçiliği Kurumu'na geçen yıl 19 bin 317 başvuru yapıldı
11:33
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" üzerinden 12 yıl geçti
11:28
Fransa'da sel uyarısı
Şaban öğretmen köy okulunun adını sporla duyurdu
Şaban öğretmen köy okulunun adını sporla duyurdu
FOTO FOKUS
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" üzerinden 12 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ