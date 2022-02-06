Isparta'ya geçen hafta 11 saat yoğun şekilde kar yağdı. Metrekareye 55,6 kilogram kar düştü.

Kar, en çok enerji nakil hatlarına zarar verdi. Karın ağırlığına dayanamayan teller kısa devre yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ekip sayısı 10 katına çıkarıldı

Kentin bir çok noktasında elektrik direkleri devrildi.

Elektrik dağıtım ekiplerinin sayısı çevre illerden gelen takviyelerle 10 katına çıkarıldı. Ekipler kopan telleri tamir etmek için canla başla mücadele veriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de kentteki çalışmaları sahada koordine ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Abonelerin yüzde 93'üne elektrik verildi

Dün itibarıyla abonelerin yüzde 93'üne enerji verildi.

Okullarda eğitimin 5 gün uzaktan yapılmasına karar verilmişti. İki gün uzaktan eğitimin de ertelenmesi kararı verildi.

'Kesinti en geç yarın çözülecek'

Isparta'da yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç basın toplantısı düzenledi:

"Sabah yaptığımız koordinasyon toplantısında, 95 köyümüzde elektrik ile ilgili problemin devam ettiği, merkezde de dün gece yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde 235 noktada hasarların oluştuğunun tespitleri yapıldı. Ekipler ona göre düzenlendi ve şu anda sahada çalışmalar sürüyor. Çalışan ekiplerimizin bilgilendirmelerine göre, inşallah bugün gece saatlerinde Isparta merkezindeki bütün elektrik kesintilerini ortadan kaldırmış olacağız, köylerdeki çalışmalarımızın da bir kısmını bugün, diğer kalanlarını da en geç yarın sonlandırarak elektriğin verilmesini temin edeceğiz."

"Devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda"

Bilgiç, sorunların giderilmesi için yoğun bir çaba harcandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl büyük problemimiz, enerji kesintisi olduğu için, vatandaşlarımızın kombileri çalışmadığı için ısınma noktasında çok büyük bir problem yaşandı. Asıl sıkıntı bu. O yüzden de evde bakım hastaları olabilir, küçük çocukları, hastaları olanlar olabilir. Bunlarla ilgili de yurtları hazır ettik. İsteyen vatandaşlarımızı, emniyet teşkilatımız gidip, evlerinden alıyorlar, yerleştiriyorlar. Yine hem ısınmaya hem aydınlanmaya yardımcı olması için küçük tüplerle, lambalarla destek veriliyor, şu anda 7 bine yakın temin edildi. Diğer illerden getirildi, 2 binden fazlası vatandaşlara dağıtılmış durumda. Telefonlarda kesinti olmasın diye powerbanklar getirildi. Bunların isteyenlere dağıtımları devam ediyor. Devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda, afet anının ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için bütün gücüyle bu çalışmaları sürdürüyor."