Eyvaz Mert'in kullandığı otomobil, Senirkent kavşağında Yusuf Kahraman idaresindeki otomobille çarpıştı.

Sürücü Kahraman ile araçtakilerden 4 kişi yaralandı, Talat Kahraman ise olay yerinde öldü. Diğer sürücü Mert, yara almadan kurtuldu.

Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Kağan Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, sürücü Yusuf Kahraman'ın uzman çavuş olduğu ifade edildi.