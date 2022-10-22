Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 06:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Eyvaz Mert'in kullandığı otomobil, Senirkent kavşağında Yusuf Kahraman idaresindeki otomobille çarpıştı.
Sürücü Kahraman ile araçtakilerden 4 kişi yaralandı, Talat Kahraman ise olay yerinde öldü. Diğer sürücü Mert, yara almadan kurtuldu.
Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Kağan Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.
Öte yandan, sürücü Yusuf Kahraman'ın uzman çavuş olduğu ifade edildi.
Etiketler: Isparta
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