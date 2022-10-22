Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 06:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotograf: İHA]
İzmit'te geri dönüşüm kutusuna giren çocuğu, mahsur kaldığı kutudan itfaiye ekipleri çıkardı.
İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak üzerinde bulunan İzmit Belediyesi önünde meydana gelen olayda, geri dönüşüm kutusuna giren çocuk geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı.
Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çocuk kutudan çıkarıldı.
Geri dönüşüm kutusuna yanlışlıkla girdiğini söyleyen çocuk ailesine ulaştırılmak üzere İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Kocaeli
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