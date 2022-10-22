Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'da FETÖ'ye düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 1'ine de ev hapsi cezası verildi.
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