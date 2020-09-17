Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Keçiborlu ilçe merkezinde A.Ü.'nün izinsiz olarak tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda A.Ü.'nün evinde M.S. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 800 yıllık 85x65 santimetre ebatlarında kitabe ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

A.Ü. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eser ise Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.