Haber Giriş: Kaynak: DHA
Isparta'da bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Isparta'da M.S. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi. Tarihi eser, müzeye teslim edildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Keçiborlu ilçe merkezinde A.Ü.'nün izinsiz olarak tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan operasyonda A.Ü.'nün evinde M.S. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 800 yıllık 85x65 santimetre ebatlarında kitabe ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
A.Ü. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eser ise Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: tarihi eser kitabe ıspartaSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:01
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