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Bursa'da terör örgütü El Nusra'nın sözde sorumlusu yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da terör örgütü El Nusra'nın sözde sorumlusu olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı. Zanlının kaldığı adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İdlib bölgesinde 2013-2018 yıllarında terör örgütü El Nusra'nın sözde sorumlusu olduğu öne sürülen Suriye uyruklu S.E'nin, Bursa'da saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yaptıkları fiziki takibin ardından Osmangazi ilçesinde operasyon düzenledi.
S.E'yi saklandığı evde gözaltına alan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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