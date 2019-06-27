Doğanın korunması, kültürel mirasın korunması, kütüphanelerin bakım ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

Bunlar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) üniversite öğrencilerine Sosyal Çalışma Programı kapsamında sunduğu imkanlar. Bu programlar, İŞKUR ve kamu kurumları iş birliğiyle uygulanıyor.

Programlarla, üniversite öğrencileri bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışacak, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirecek. Öğrenciler, kendilerine en uygun programlara katılabilecek.

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç bütün yükseköğretim öğrencilerinin katılabileceği programlara başvurular başladı.

Başvurular nasıl yapılacak?

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenecek olan programlara başvuru, “https://esube.iskur.gov.tr/Scp/ScpArama.aspx” sitesinden yapılacak. Başvuru süresi ise 4 gün. Aynı zamanda başvuru yapmak için İŞKUR’a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekiyor. Başvuru tarihleri ise 25-28 Haziran.

Başvurular internet üzerinden gerçekleştirileceği için öğrencilerden herhangi bir evrak istenmiyor. Ancak başvuru aşamasında sorunla karşılaşan öğrencilerden durumlarını ispatlayıcı belge isteniyor.

İŞKUR öğrencilere, istedikleri ildeki herhangi bir programa başvuru yapma imkanı da sunuyor.

Kaç programa başvuru yapılabilir?

Her bir Sosyal Çalışma Programı belirli sayıdaki kontenjanlara göre açılıyor. Öğrencilerin bir yaz döneminde 3 programa başvuru yapma hakkı var.

Yapılacak işler, programlar yayınlandığında sorgulama sayfasında her bir program numarasının üzerine tıklanarak incelenebilecek. Yapılacak işlerin incelenerek en doğru programa/programlara başvurulması önemli.

Programların süresi ne kadar?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 ay. Öğrenci, haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gün oluyor. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gün.

Öğrencilerin günlük sosyal çalışma süresi 8 saat olarak belirlendi. Aynı zamanda yarım saat dinlenme süresi de bulunuyor. Programa katılan öğrenciler her gün için 67,38 lira ödeme almaya hak kazanıyor.

Sosyal Çalışma Programı her yıl olacak mı?

Sosyal Çalışma Programı bundan sonraki her yaz tatilinde uygulanacak. İŞKUR öğrencilerin programla ilgili merak ettiği soruları yanıtlamak için “30 soruda Sosyal Çalışma Programı” adlı bir içerik de hazırladı.

Kaynak: TRT Haber