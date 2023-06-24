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Türkiye
AA 24.06.2023 11:52

İskenderun'da 201 konteyner afetzedelere teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nce yaptırılan 201 konteyner afetzedelere teslim edildi.

İskenderun'da 201 konteyner afetzedelere teslim edildi

İskenderun'da, kalıcı konutlar yapılıncaya kadar afetzedelerin yerleştirileceği konteynerlerin kurulumu ilçenin farklı noktalarda sürüyor.

Bu kapsamda depremlerin ardından Konya Organize Sanayi Bölgesi tarafından AFAD koordinasyonunda İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde yapımına başlanan 201 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Depremzede 182 ailenin yerleştirildiği Konya Organize Sanayi Konteyner Kent Yaşam Merkezi'nde, bir de çamaşırhane yer alıyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, açılış töreninde, depremlerin ardından afetzedelere yardım için seferber olduklarını belirtti.

Depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini aktaran Kütükcü, "İlk günlerin ihtiyaçları öncelikle canlarımızı kurtarmaktı. Bu çalışmalar sonlanmaya başladıktan sonra da insani ihtiyaçlar öne çıktı. Yani mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık. Bölgede en çok yıkıma uğrayan, hasar gören Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'imizin ilçelerine odaklanan OSBÜK, eşleştirme çalışmasıyla tüm organize sanayi bölgelerimizi harekete geçirdi." diye konuştu.

Kütükcü, eşleştirme çalışmaları kapsamında İskenderun'da yapımına başladıkları 201 konteynerin kurulumunun tamamlandığını ve afetzedelerin burada kalmaya başladığını söyledi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, konteynerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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