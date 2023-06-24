Edirne bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırlayacak

Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden miras tarihi eserleri, müzeleri, doğal güzellikleri, tarihi çarşıları ve coğrafi işaretli yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı kent, bayram tatillerinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerden binlerce turist ağırlıyor.

Tatil için kenti tercih eden ziyaretçiler ve sınır kapılarındaki gurbetçi hareketliliğiyle otellerdeki doluluk oranları arttı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kentin bayram tatiline hazır olduğunu söyledi.

"Şehirlerin el yazması" olarak nitelendirdiği Edirne'nin yılın her ayında turist çektiğini belirten Soytürk, "Edirne, tarih, kültür, doğal zenginlik ve güzellikleri bünyesinde barındırıyor. İçerisinden 3 nehrin geçtiği, birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan şehrimiz, Kurban Bayramı tatilinde her zaman olduğu gibi ziyaretçilerini ağırlayacak." dedi.

Soytürk, geçmiş bayramlardaki gibi kente çevre illerden yoğun talep olacağını ifade etti.

Otellerde rezervasyonların arttığını belirten Soytürk, kentteki işletmelerin ve esnafın bayram için hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.

Müzeler tatil boyunca açık olacak

Soytürk, bayram tatilinde Edirne'ye gelecek ziyaretçilerin kenti en iyi şekilde gezmeleri için de hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Kentteki resmi ve özel müzelerin bayram tatili boyunca açık olacağını bildiren Soytürk, "Edirne, 9 günlük bayram tatiline hazır. Konaklama tesislerinde doluluk oranlarımız yukarılarda. Yoğun bir dönem bekliyoruz. Geçen bayramda beklentilerin çok üzerinde ziyaretçi ağırladık. Kültür turizminin başkenti Edirne, turizm çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor. İnanç, gastronomi ve Saros Körfezi bölgesindeki deniz turizmiyle Kurban Bayramı tatili yoğun ve hareketli geçecek." ifadelerini kullandı.