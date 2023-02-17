Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.
Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Depremde yıkılan İsias Otel'de KKTC'li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Adıyaman Deprem Son Dakika
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