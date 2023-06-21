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Türkiye
DHA 21.06.2023 16:09

İşçilerin üzerine tavan vinci düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde, metal fabrikasında tavan vincinin üzerine düştüğü işçilerden İsmail Danışman hayatını kaybetti, Berat Yaylacı yaralandı.

İşçilerin üzerine tavan vinci düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Öğle saatlerinde Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan metal fabrikasında meydana gelen olayda tavan vinci, henüz bilinmeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü.

Çelik blokun altında kalan İsmail Danışman hayatını kaybetti, yanındaki Berat Yaylacı da yaralandı.

Olayın ardından fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaylacı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden İsmail Danışman'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Polis ekipleri olayın yaşandığı fabrikada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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