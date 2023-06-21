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Türkiye
AA 21.06.2023 16:01

Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintileri sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başkentte sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metro durakları ile bina saçaklarına sığındı.

Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı.

Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.

Başkentte sağanak etkili oldu

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücüler, mahsur kaldıkları araçlarından itfaiye ekiplerince kurtarılırken, araçlarda hasar meydana geldi.

Aracıyla suda kalan Muharrem Boztuğ, üniversitede okuyan çocuğunu Kırıkkale'den Ankara'ya getirirken yolda yağmura yakalandıklarını söyleyerek, "Tam köprünün altından geçeceğimiz sırada çok fena sel geldi. Su arabanın içine doldu. İtfaiye ekipleri kurtardı bizi" dedi.

Başkentte sağanak etkili oldu

Sürücüler zor anlar yaşadı

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar su birikintisinden dolayı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler, son günlerde sıkça yağan yağmur sonrası yaşanan olumsuzluklara karşı tedbir almadıklarını iddia ettikleri belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Başkentte sağanak etkili oldu

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