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Türkiye
AA 19.03.2024 09:33

İş makinelerinin ithalat denetimleri düzenlemesi ertelendi

Greyder, paletli ekskavatör, beko loder ve beton pompası gibi kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelerin ithalat denetimlerinin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

İş makinelerinin ithalat denetimleri düzenlemesi ertelendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ticaret Bakanlığının Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği'nin 1 Nisan olan yürürlük tarihi 30 Haziran olarak güncellendi.

Böylece, greyder, paletli ekskavatör, beko loder ve beton pompası gibi kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelerin ithalat denetimlerinin TAREKS üzerinden yapılması uygulaması söz konusu tarihe ertelenmiş oldu.

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