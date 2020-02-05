Saadet zinciri halkasına bir yenisi daha eklendi. Bu kez başrollerde, baba ve 4 çocuktan oluşan İranlı bir aile var.

Aile, birkaç yıl önce İran'da saadet zinciri kurdu, 12 bin kişiden para topladı. Deşifre olunca da Türkiye'ye kaçtılar. Önce Antalya'ya, ardından İstanbul'a yerleştiler. Zinciri burada sürdürmeye karar verdiler.

Lüks semtlerde villalar kiralandı. Lüks otomobil, pahalı saat ve şık giysileri ile zengin oldukları izlenimi verdiler. Hedeflerinde varlıklı İranlı aileler vardı.

Enerji ve kripto para yatırımları olduğunu söylediler

Gece kulüpleri, restoranlar temel uğrak mekanları oldu. Temasa geçtikleri kişilere faaliyetlerini anlattılar.

Dubai, Malezya, Ukrayna ve Şili'de enerji ve kripto para yatırımlarının olduğunu söylediler. Bir yıl sonunda 100 bin dolara karşı 240 bin dolar kazanacaklarını vaat ettiler. Bu şekilde, çoğu İranlı 2 bin kişiden 50 milyon dolar para topladılar.

16 şüpheli yakalandı

Paraları topladıktan sonra telefon ve adreslerini değiştirdiler. Mağdurların suç duyurusu üzerine savcılık harekete geçti.

Şebekenin eski çalışanının verdiği bilgiler soruşturmaya ışık tuttu. Şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Gözaltı listesindeki 30 kişinin adreslerine operasyon yapıldı. 16 şüpheli yakalandı, firari 14 kişi aranıyor.