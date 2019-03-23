Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/lXtJsbdrtp — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 23 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber