Türkiye
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
05 Mayıs 2019 Pazar 10:20 - Son Güncelleme 05 Mayıs 2019 Pazar 10:42
Hakkari Derecik'te Diztepe üs bölgesine dün yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine dün yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda şuana kadar 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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