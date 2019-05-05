Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların ülke genelinde artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, ancak salı günü batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber