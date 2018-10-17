  • 18 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.542
    EURO 6.389
  • BIST 98842.51
    ALTIN 217.562
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 12 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, metina, Irak'ın kuzeyi, hava harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER