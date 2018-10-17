Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.
Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 12 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/2keHrKLZSl— TSK (@TSKGnkur) 17 Ekim 2018
Kaynak: TRT Haber