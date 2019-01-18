Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ağır hasarlı araçlarda değişim yapıldığı şüphesiyle Sanayi Sitesi'nde iki iş yeri ve kaportacıyı takibe aldı. Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, buradaki 35 plakalı son model lüks bir otomobilin aynı plaka ile İzmir'de de trafikte olduğunu belirledi.

İncelemeyi derinleştiren ekipler, Kahramanmaraş'taki aracın sahte plaka ve ruhsat ile İzmir'deki araçla eşleştirildiğini belirledi. Polis ekipleri, söz konusu aracın bir suçla ilgili INTERPOL tarafından da arandığını tespit etti.

Öte yandan kaportacıda bulunan diğer araçların da arandığı ve ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili M.A.B. ve H.V.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA