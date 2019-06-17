Bursa'daki Beşevler Mahallesi'nde, 2 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında eski bir bina yıkılarak yapılacak yeni binanın temeli metrelerce kazıldı. O günden sonra inşaat durdu. Yer altı suyu, inşaatın temelini suyla doldurdu.

Su dolu temel, özellikle çocuklar için tehlikeli hale gelmeye başladı. Temelin içindeki su derinliği zaman içinde 2 metreye yükseldi. Toprağın da göçmesiyle birlikte etraftaki yollarda ve binaların bahçe duvarlarında göçmeler oldu.

Temel kazıldıktan sonra duvarlarının çöktüğü ve yoldan geçen bir aracın temele düşmekten son anda kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşevler sakinleri, "Burada bulunan bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine yeni bina yapılması için temel atıldı. Temel atıldıktan sonra inşaat durdu. Duran inşaatın temelinden çıkan su temeli tamamen dolduruyor. Burada adeta küçük bir gölet oluşuyor. Etrafında hiçbir tedbir yok, içine küçük bir çocuk düşse ölümle sonuçlanabilir. Temelin duvarları göçtüğü için bizim binaların bahçe duvarlarının ve yolların da göçmesine sebep oluyor. Yollardan göçmeler sebebiyle araç geçemiyor. Ya inşaat başlayıp bitsin ya da temel tamamen toprakla kapatılsın" dedi.

Kaynak: İHA