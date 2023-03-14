Birkaç saniyede yıkılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan binalardan alınan karot örnekleri, yıkımın nedenlerini ortaya koydu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da da enkazdaki betonlardan karotlar alındı. Beton örnekleri makinelerde defalarca basınca tabii tutuldu, dayanıklıkları ölçüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan numunelerin incelenmesi tamamlandı. Alpargün, Kubilay, Sinem apartmanlarının beton değerleri, ölümün adeta göz göre göre geldiğini gösterdi.

3 binanın beton değerleri, en kalitesiz betondan bile daha düşük çıktı.

İlk olarak Alpargün Apartmanı'nın sonuçları belli oldu. 100'den fazla vatandaşın öldüğü apartmanın müteahhitti Hasan Alpargün Kuzey Kıbrıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İfadesinde de binayı yaptıkları yerin dere yatağını olduğunu bildiğini belirtmişti.

Uzmanlara göre betonun en az dayanıklılık değerinin C-20 olması gerekiyor. Karot sonuçlarına göre Alpargün Apartmanı'nın beton değeri C-8 olarak belirlendi. Kubilay Apartmanı'nın C-12, Sinem Apartmanı'nın değeri ise C-10 olarak tespit edildi.

Tuğlanın sadece 3 katı gücünde

Yani en kalitesiz betonun bile daha altında, tuğlanın sadece 3 katı dayanıma sahip.

Dayanıklılığı düşük betonların oksijen gazını geçirmesi, demirlerin paslanmasına sebep oluyor. Paslanan demir de 5 yıl sonra binanın aşıma gücünü yarı yarıya azaltıyor.

Dosyalarda şimdi detaylı bilirkişi raporları bekleniyor.

Haber: Hilal Yıldırım